Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Feest in Slagharen: parades, optredens en vuurwerk tijdens Slagharen Festival

Attractiepark Slagharen trakteerde bezoekers zaterdag op een muziekfestival met parades, optredens en een vuurwerkspektakel. Tijdens het Slagharen Festival werd gevierd dat het Overijsselse pretparkresort precies zestig jaar bestaat. Voor wie het evenement gemist heeft of de festiviteiten nog eens wil terugkijken, is er een uitgebreide videoreportage.

Het Fonteinplein bij de hoofdingang was getransformeerd tot een festivalterrein met een groot podium, decoraties, foodtrucks en zitgelegenheden. Hans Kazàn presenteerde een spelshow, waarna zijn zoon Steven Kazàn verschillende komische goocheltrucs liet zien. Ook zangeres Diede van den Heuvel, coverband BTMS en een dj traden op.

Verder stonden twee parades op het programma, waar dit keer ook enkele lokale verenigingen aan meededen. Bij hoge uitzondering haalde men de oude Slagharen-muziek uit de kast: de twee klassiekers Slagharen, Daar Kun Je Veel Beleven en The Randy & Rosie Song kwamen meermaals voorbij. Een vuurwerkshow op muziek markeerde het einde van de feestdag.



Gesloten

De extra jubileumactiviteiten waren inbegrepen bij de entreeprijs. Het festival duurde van 10.00 tot 22.00 uur, maar de meeste attracties gingen al vroeg dicht. Zo was de vernieuwde darkride Red Bandits Adventure al om 16.00 uur gesloten. Een handjevol attracties bleef wel operationeel tot sluitingstijd: Gold Rush, The Eagle, Free Fall, Big Wheel, Sky Tower en Gallopers.