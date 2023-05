Leveranciers

Attractiebouwer Dynamic Attractions gered: overname door bedrijf uit Hong Kong

De bekende attractiebouwer Dynamic Attractions blijft bestaan. In maart werd bekend dat de Canadese firma diep in de financiële problemen was gekomen. Nu is het bedrijf verkocht bij een faillissementsveiling. Promising Expert Limited (PEL), een financiële dienstverlener uit Hong Kong, neemt de attractieleverancier over.

Er wordt 2 miljoen Canadese dollar voor neergeteld, zo'n 1,4 miljoen euro. PEL was al betrokken bij Dynamic Attractions als financier: het bedrijf uit Hong Kong versterkte diverse leningen. Het niet kunnen terugbetalen van die schuld heeft de fabrikant uiteindelijk de das omgedaan.

Dynamic Attractions kwam in financiële moeilijkheden toen de ontwikkeling van drie spectaculaire achtbanen - zogeheten SFX coasters - tientallen miljoenen dollars hoger uitviel dan begroot.



Futuroscope

De leverancier werd bekend door het ontwikkelen van een groot aantal attracties voor de parken van bijvoorbeeld Universal en Disney. In Europa was Dynamic verantwoordelijk voor twee attracties in het Franse pretpark Futuroscope.



Om de financiële risico's te beperken, wil de firma zich in de toekomst minder richten op het afleveren van kant-en-klare ritsystemen. In plaats daarvan moet gefocust worden op het ontwikkelen van concepten in samenwerking met de pretparken. Om die reden is de productiefaciliteit in Vancouver geen onderdeel van deze overname.