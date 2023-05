Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert nieuwe versie van The Little Mermaid in muzikale show

In Disneyland Paris wordt de bekende zeemeermin Ariël vanaf vandaag vertolkt door een donkere vrouw. Ter gelegenheid van de première van de liveaction-variant van The Little Mermaid is een muzikale dansact ontwikkeld. De kleinschalige show staat vanaf vandaag meerdere keren per dag op het programma in het Walt Disney Studios Park.

Op het Place des Stars in themagebied Production Courtyard werd een Caribisch decor opgetuigd, met kleurrijke plantenbakken, palmbomen en een foto van een strand. Ariël verschijnt in haar menselijke vorm, zonder zeemeerminstaart.

Samen met een zanger en enkele dansers worden verschillende liedjes uit de film ten gehore gebracht. Kinderen uit het publiek mogen meedoen met dansen. Er zijn voorstellingen om 11.50, 12.40, 13.30, 15.55 en 16.45 uur. De act loopt tot en met vrijdag 23 juni.



Halle Bailey

In de tekenfilmversie van The Little Mermaid uit 1989 was Ariël een roodharig wit meisje. Voor de nieuwe bioscoopfilm werd de zwarte Amerikaanse actrice Halle Bailey gecast als hoofdrolspeelster. Die controversiële keuze zorgde de afgelopen maanden voor verhitte discussies op social media. Critici klaagden dat de makers beter trouw hadden kunnen blijven aan het origineel, terwijl anderen blij zijn dat Disney aandacht heeft voor diversiteit.



Disneyland Paris zocht de afgelopen maanden specifiek naar lookalikes van Bailey. De oorspronkelijke zeemeermin komt in de Disney-parken ook op meerdere plekken voorbij. Zo is Ariël al jaren onderdeel van de dagelijkse parade Disney Stars on Parade. Verder laat ze zich regelmatig zien bij meet-and-greets, waaronder in het Princess Pavilion.