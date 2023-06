Efteling

Foto's: paddenstoelenhuisjes worden opnieuw opgebouwd in de Efteling

Enkele klassieke Efteling-bouwsels keren langzaam maar zeker terug. In april werden drie paddenstoelenhuisjes in het Kabouterdorp gesloopt, nadat de bijbehorende looproute al jaren afgesloten was vanwege achterstallig onderhoud. Inmiddels zijn de vormen van de nieuwe paddenstoelen alweer te herkennen. Ook een bruggetje krijgt vorm.

Voor de herbouw heeft ontwerper Karel Willemen teruggegrepen op de oude tekeningen van Anton Pieck uit de jaren vijftig. Hij voerde wel enkele aanpassingen door. Zo wordt het wandelpad geschikt gemaakt voor rolstoelers.

Daarnaast voegt men enkele details toe, waaronder een geluidseffect, een boekenplankje, een belletje en nieuwe lantaarns. Verder zullen oplettende Efteling-fans zien dat de positie van één van de paddenstoelen licht is gewijzigd ten opzichte van de originele opstelling.



Juli

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het Kabouterdorp in juli zijn afgerond. De huisjes bevinden zich in het Sprookjesbos, tussen het kasteel van Doornroosje en Langnek.