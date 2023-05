Efteling

Video: Efteling introduceert nieuwe voorstelling in poppentheater

De Efteling heeft deze week een nieuwe voorstelling geïntroduceerd in het poppentheater op het Anton Pieckplein. Het piepkleine theatertje werd afgelopen maand opnieuw in gebruik genomen, na jaren leeggestaan te hebben. In eerste instantie was er één show te zien, over het Ballonnenvrouwtje.

Nu wordt de eerste voorstelling afgewisseld met een tweede verhaal, over het bejaarde echtpaar Toon en Bets. De Efteling greep daarvoor terug op het achtergrondverhaal van het nabijgelegen Efteling Museum. De senioren zouden wonen in het sprookjespark. Bets is een verzamelaar, die regelmatig allerlei Efteling-spulletjes meeneemt in haar enorme tas.

In het museum kunnen bezoekers haar uitgestalte collectie bekijken. De tas speelt ook een belangrijke rol in de poppenkast. Hoofdrolspeler August is - net als in de eerste show - op zoek naar zijn aapje Aagje. Het dier blijkt zich dit keer schuil te houden ín de tas van Bets.



Aanvangstijden

De poppenkast wordt meerdere keren per dag vertoond. In de Efteling-app staan de aanvangstijden. Vanwege de lage capaciteit is het verstandig om ruim op voorhand aanwezig te zijn bij het nostalgische theatertje. De komende tijd wisselen de verhalen over Bets en het Ballonnenvrouwtje elkaar af.