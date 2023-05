Efteling: Danse Macabre

Efteling lanceert virtuele versie Spookslot: voorlopig alleen de buitenkant zichtbaar

Wie heimwee heeft naar het Spookslot in de Efteling, kan vanaf vandaag een virtuele versie bekijken. De Efteling heeft de verdwenen attractie laten nabouwen in de computer, op basis van een 3D-scan. Geïnteresseerden kunnen de buitenkant nu ontdekken via de webpagina spookslot-metaverse.efteling.com.

De Efteling belooft dat het 3D-model voor altijd online blijft. "Beleef het Spookslot tot in de eeuwigheid", valt er te lezen. "Het Spookslot is voor iedereen tot het einde der tijden zichtbaar in deze digitale omgeving. Aanschouw het iconische slot dat opdoemt uit de mist." De graphics zijn niet van een zeer hoog niveau: wie inzoomt, ontdekt dat veel details verloren gaan.

Ook de binnenkant van de spookruïne volledig is digitaal nagebouwd. Dat gedeelte werd echter afgesloten voor het gewone publiek. Alleen Efteling-medewerkers hebben een NFT - een digitale sleutel - ontvangen waarmee ze naar binnen kunnen. Vanaf donderdag 1 juni mogen de personeelsleden hun eigendomsbewijs verhandelen via een NFT-marktplaats.



Lek

De waarde ervan zal afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Dan krijgen ook andere geïnteresseerden de mogelijkheid om, hetzij tegen betaling, virtueel rond te lopen door het Spookslot. Tot die tijd zullen ze het moeten toen met de buitenzijde. Overigens kent ook het interieur van het 3D-model inmiddels geen geheimen meer: door een lek slingeren de bijbehorende bestanden al weken rond op internet.



Zelf spreekt het attractiepark over een metaverse, maar in feite is het concept niet veel meer dan een website met een digitale simulatie. Eigenlijk had de site vorige maand al af moeten zijn. Er ontstond vertraging. Voor het project ging de Efteling samenwerkingen aan met meetbedrijf PelserHartman, 3D-firma Boldly-XR en ticketprovider GET Protocol.