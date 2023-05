Attractiepark Toverland

Video: Toverland onthult details over nieuwe attracties Garden Tour en Jumping Juna

Toverland laat vandaag meer zien van twee nieuwe kinderattracties. In themagebied Avalon wordt niet alleen gewerkt aan een tientallen meters hoge parachutetoren en een spectaculaire vliegtuigmolen: speciaal voor de kleintjes ontwikkelt men rondrit Garden Tour en carrousel Jumping Juna. In een minidocumentaire worden nieuwe details onthuld.

In Garden Tour maken bezoekers een rit door de kruidentuin van tovenaar Merlijn. Ze nemen plaats in karretjes die voortgetrokken worden door gigantische bijen. Zij werden zo groot en sterk door van een toverdrank te snoepen. Inzittenden passeren onder andere een hoorn, een bonenstaak, uit de kluiten gewassen paddenstoelen, diverse bosdieren, een pergola en een vogelverschrikker.

Jumping Juna staat in het teken van eenhoorn Juna en draakje Sparky, twee nieuwe Toverland-karakters. Inmiddels is de molen grotendeels opgebouwd. De afdeling merchandise blijkt een flinke vinger in de pap te hebben gehad bij het vormgeven van de cartooneske figuren: het is de bedoeling dat kinderen straks massaal Sparky- en Juna-souvenirs mee naar huis nemen.



Werkplaats

In de YouTube-video van ruim zeven minuten toont Toverland meerdere nieuwe ontwerpen. Verder komen beelden voorbij uit 3D-simulaties. Er wordt niet alleen een kijkje genomen op het bouwterrein, maar ook in de werkplaats waar de personages en decoraties langzaam maar zeker tot leven komen. De uitbreiding van Avalon moet af zijn op zaterdag 1 juli.