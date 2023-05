Parque Warner Madrid

Lesbisch stel in elkaar geslagen in Spaans attractiepark Parque Warner

Een dagje uit in een Spaans pretpark is afgelopen weekend veranderd in een nachtmerrie voor een lesbisch koppel. De vrouwen brachten zaterdag 20 mei een bezoek aan Parque Warner Madrid, samen met hun kinderen van 5 en 6 jaar oud. Net na binnenkomst werden ze belaagd door een groep van zo'n vijftien personen.

Zij scholden het tweetal uit voor "smerige potten", melden Spaanse media. Daarna zijn de vrouwen vastgepakt, op de grond gegooid en meermaals geschopt. Ze vertellen in interviews hoe ze vreesden voor hun leven. Hun twee minderjarige kinderen keken ondertussen huilend toe.

Eén van de vrouwen liep twee beschadigde ribben en verwondingen aan haar hoofd, borstkas, nek en taille op. Haar kleren en bril gingen kapot. Een armband is gestolen. Haar partner moest de vechtpartij bekopen met een wond aan haar oor en een paarse vinger.



Beveiliging

Volgens de slachtoffers, woonachtig op de Canarische Eilanden, stelde de beveiliging van Parque Warner zich na afloop allesbehalve behulpzaam op. Ook de politie kon de vrouwen in eerste instantie niet helpen. Uiteindelijk lukte het toch om aangifte te doen.



Nu is de hoop gevestigd op het vinden van beeldmateriaal van beveiligingscamera's, in de hoop de daders alsnog te kunnen pakken. In een verklaring zegt Parque Warner de homofobe aanval te veroordelen. "Wij keuren dit soort gedrag, dat indruist tegen onze kernwaarden diversiteit en familie, ten zeerste af", valt te lezen.



Onderzoek

Het management vindt echter dat bewakers goed gehandeld hebben. "We waarderen de inzet van ons beveiligingsteam, de politie en de meerderheid van onze bezoekers die een voorbeeld zijn van respect en tolerantie." Het park belooft medewerking te verlenen aan een onderzoek van de autoriteiten.