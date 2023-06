Walibi Holland

Vacature voor communicatiemanager Walibi Holland staat al een jaar open, zonder resultaat

Wie wordt woordvoerder bij Walibi Holland? De vorige manager marketing en communicatie maakte een jaar geleden bekend te vertrekken. Sindsdien is het pretpark in Biddinghuizen op zoek naar een vervanger, maar tot nu toe werd er geen geschikte persoon gevonden. Het betekent dat Walibi al bijna een jaar zonder officiële voorlichter zit.

Een communicatiemanager is verantwoordelijk voor het opzetten van communicatiecampagnes en het uitvoeren van de marketingstrategie, zo valt te lezen in de functieomschrijving. Ook moet er aandacht zijn voor het versterken van het imago. Bovendien is de manager het gezicht van Walibi in de media. "Je coördineert de public relations en alle perscontacten en neemt het woordvoerderschap op wanneer nodig."

Dat een dergelijke vacature na een jaar nog steeds niet is ingevuld, is op zijn minst ongebruikelijk. Waar komt dat door? "Onze lat ligt hoog, tot nu toe hebben we nog geen geschikte kandidaat gevonden die aan onze criteria voldoet", vertelt een socialmedia-marketeer die de woordvoering er tegenwoordig bij doet. "Het ligt in ieder geval niet aan aantrekkelijkheid of arbeidsvoorwaarden."



Bonusregeling

Walibi stelt een fulltime dienstverband in het vooruitzicht, op basis van de horeca-cao. Ook is er een bonusregeling, gebaseerd op het halen van de marketing- en salesdoelen. De toekomstige manager krijgt verder een telefoon, een laptop, 25 vakantiedagen, 8 procent vakantiegeld en een reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer.



Het attractiepark zoekt iemand met een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting van marketing en communicatie, plus vijf jaar relevante werkervaring. Looopings-lezers hebben bovendien een streepje voor, want de ideale kandidaat heeft volgens Walibi "inzicht in de trends en ontwikkelingen in de branche". "Je weet dit te vertalen naar een effectief communicatieplan."



Taken verdeeld

De volledige vacaturetekst is te vinden op de Walibi-website. Solliciteren kan via selectiebureau Luke Recruitment. Bij gebrek aan een communicatiemanager worden de bijbehorende taken nu verdeeld over andere collega's. "Ondertussen zijn we zo georganiseerd dat we tijdelijk ook zonder verder kunnen", luidt de uitleg.