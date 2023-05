Plopsa Indoor Coevorden

K3'tje geeft toe: liever niet naar Nederlands Plopsa-park

K3-zangeres Marthe De Pillecyn treedt liever niet op in het Nederlandse pretpark Plopsa Indoor Coevorden. Dat onthulde ze deze week in een melig interview op radiozender NPO 3FM. De Vlaamse leden van de meidengroep werden door presentator Barend van Deelen gevraagd naar "de kutste plek in Nederland om te komen".

K3-lid Julia Boschman houdt wijselijk haar mond en ook collega Hanne Verbruggen weet even niets uit te brengen, maar De Pillecyn bedenkt zich geen minuut. "Ik vind... Coevorden." Vervolgens barst er gelach uit in de studio. "Ik vind dat zó ver weg."

Verbruggen brengt daar tegenin dat Groningen eigenlijk nog verder is, maar dj Van Deelen snapt de ontboezeming wel. "Als je naar Coevorden rijdt vanuit België heb je altijd het idee dat er binnen afzienbare tijd Moskou op de borden moet staan", grapt hij. "Omdat het zó lang..."



Management

Vervolgens geeft De Pillecyn aan waarom het vermijden van Coevorden eigenlijk geen optie is. "Het probleem is dat daar een Plopsaland ligt." Van Deelen: "Ik zie jullie management kijken van: hé, die gasten betalen fucking veel, laat gaan!" Een fragment van het komische gesprek is op TikTok al meer dan 300.000 keer bekeken.



K3 is onderdeel van Studio 100, het moederbedrijf van de Plopsa-parken. In november vorig jaar gaven twee van de drie K3-leden nog een optreden in Coevorden. Verbruggen ontbrak toen vanwege haar zwangerschap. Eind oktober 2023 zullen de dames de helse tocht naar het noorden opnieuw moeten maken. Dan staat in Coevorden weer een K3 Weekend op het programma.