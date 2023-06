Efteling: Danse Macabre

Efteling legt laatste hand aan kruidenierszaak in Huyverwoud: openingsdatum bekend

De kruidenierszaak in het nieuwe Efteling-themagebied Huyverwoud is bijna af. Op de oude plek van het Spookslot verrijst een griezelig gedeelte met als hoogtepunt de attractie Danse Macabre, die in 2024 opengaat. Als voorproefje presenteert de Efteling binnenkort al de kruidenier In den Swarte Kat, met ernaast toiletgebouw De Laetste Hoop.

De officiële opening van In den Swarte Kat staat gepland op zaterdag 1 juli, zo heeft de Efteling bevestigd aan het personeel. Vermoedelijk is het nieuwe bouwwerk al iets eerder toegankelijk voor publiek, onder het mom van een testfase. Dankzij foto's van fans kunnen we nu alvast een deel van het interieur bekijken.

In den Swarte Kat zal fungeren als een soort supermarktje. Het concept is vergelijkbaar met dat van bijvoorbeeld AH To Go op treinstations en in stadscentra, inclusief zelfscankassa's. De Efteling belooft "een uitgebreid assortiment aan verpakte en verse producten".



Ketelkoeken

Er wordt ook een speciale lekkernij geïntroduceerd: Ketelkoeken. Dat zijn taartjes vergelijkbaar met muffins en cakejes, maar dan bereid met behulp van stoom. Daardoor zijn ze een stuk sappiger. Ze worden lauw tot warm geserveerd.



Volgens het verhaal was de kruidenier vroeger een taverne. Na een verwoestende brand nam de familie Charlatan de locatie over. "Eindelijk weer leven in de Taverne", valt te lezen op een decoratiebord. "Vanaf heden geopend een grutter met ruime keus! Uw bestellingen voor geluksbrengers worden hier gaarne aangenomen." De sporen van de brand zijn nog zichtbaar, onder andere op het half ingestorte dak.