Kermis

Onderdelen van Duitse kermisachtbaan branden af op de snelweg

Bij een grote brand op een Duitse snelweg zijn onderdelen van een kermisachtbaan in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond woensdagochtend bij het vervoeren van de attractie Heidi The Coaster. Een oplegger die de gondels van de spinning coaster vervoerde, brandde bijna volledig af.

Er bleef alleen een staalskelet over. De achtbaan was onderweg van de stad Wolfsburg in deelstaat Nedersaksen naar Oberhausen in Noordrijn-Westfalen. Daar begint de zogeheten Sterkrader Frohnleichnahmkirmes op woensdag 7 juni. Heidi The Coaster zal daar dus ontbreken. De organisatie gaat zoeken naar een vervanger.

Het vuur werd op tijd ontdekt door de chauffeur van de vrachtwagen. Hij kon het gevaarte parkeren op de luchtstrook en loskoppelen. Er vielen geen gewonden. Volgens de autoriteiten is de brand waarschijnlijk ontstaan door een technisch mankement aan het voertuig. Boven de snelweg A2 was woensdag een enorme rookwolk zichtbaar. Er ontstond een file van 6 kilometer.



Franse leverancier

Heidi The Coaster is eigendom van de Duitse kermisfamilie Schneider. De 13 meter hoge achtbaan met tollende karretjes werd in 2019 afgeleverd door de Franse leverancier Reverchon. Gondels halen een topsnelheid van 57 kilometer per uur. Er wordt gebruikgemaakt van een versnelling op de kettinglift.



Exploitant Ewald Schneider hoopt dat zijn attractie begin september weer kan draaien in de stad Moers. Daarover overlegt hij momenteel met de fabrikant in Frankrijk, waar gebouwd wordt aan een vergelijkbare nieuwe coaster. De kermisondernemer probeert het bedrijf ervan te overtuigen om onderdelen daarvan aan hem uit te lenen.