Efteling

Pechweek voor Efteling-bezoekers: meerdere attracties dicht door storingen en ongepland onderhoud

Door een reeks tegenvallers moeten Efteling-bezoekers meerdere attracties missen. Eigenlijk was de onderhoudskalender van het sprookjespark deze week nagenoeg leeg, maar technische problemen en uitgelopen werkzaamheden gooien roet in het eten. Zo zijn Baron 1898 en de Halve Maen nog steeds dicht.

De Baron had op donderdag 18 mei open moeten gaan na een onderhoudsbeurt. Een woordvoerder liet eerder al aan Looopings weten dat nog gewacht wordt op onderdelen voor de acht jaar oude dive coaster. Inmiddels is de heropening al verschillende keren uitgesteld. De Efteling hoopt dat de achtbaan op zaterdag 27 mei weer operationeel is.

Bij de Halve Maen kwam op woensdag 10 mei een technisch mankement aan het licht. Sindsdien staat het bekende schommelschip stil. Aanvankelijk was niet duidelijk hoelang de sluiting gaat duren. Nu geeft de online Efteling-kalender aan dat de attractie pas op donderdag 22 juni weer in gebruik genomen wordt.



Traptreintjes

In het Ruigrijk verdween deze week ook het Kinderspoor onverwachts achter bouwhekken. Er vindt een opknapbeurt plaats, maar de nostalgische familieattractie staat om onduidelijke redenen niet op de openbare onderhoudslijst. Een woordvoerder geeft aan dat de traptreintjes zaterdag opnieuw toegankelijk zullen zijn. Indien het nodig blijkt, kan de klus na het weekend hervat worden.



En daar blijft het niet bij. Afgelopen woensdag was houten achtbaan Joris en de Draak de hele dag onaangekondigd gesloten. De rollercoaster werd 's ochtends haastig toegevoegd aan de publieke onderhoudskalender, om de schijn te wekken dat de sluiting vooraf was aangekondigd. In werkelijkheid werden bezoekers erdoor verrast. Joris en de Draak heropende op donderdagmiddag, met een lagere capaciteit dan gebruikelijk.



Max & Moritz

In het Sprookjesbos zijn enkele sprookjes al een tijdje niet te zien in verband met werkzaamheden, maar ook dat wordt op de Efteling-site nergens vermeld. Voorbeelden zijn De Magische Klok, De Kikkerkoning en Het Meisje met de Zwavelstokjes. Verder bleef familieachtbaan Max & Moritz donderdag de hele dag dicht. Die sluiting communiceerde de Efteling wél netjes op voorhand.