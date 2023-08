Sprookjeswonderland Enkhuizen

Sprookjeswonderland Enkhuizen opent nieuwe attractie Jaap en de Bonenstaak

In Sprookjeswonderland Enkhuizen is vandaag een nieuwe attractie geopend. Het sprookje van Jaap en de Bonenstaak komt tot leven in een gelijknamige carrousel met hangende gondels. Bezoekers nemen plaats in zwevende scheepjes, die met een bescheiden snelheid rond een bonenstaak cirkelen.

Ze zijn bevestigd aan een wolkendek met lianen. Tijdens het draaien stijgt en kantelt het gevaarte lichtjes. Het Noord-Hollandse sprookjespark bestelde de attractie van het type wave boat ride bij Wooddesign Amusement Rides in Den Bosch.

Eigenlijk had de toevoeging halverwege juni af moeten zijn, toen het vijftigjarig jubileum van Sprookjeswonderland gevierd werd. Het project liep echter meermaals vertraging op, onder meer door lange levertijden op het gebied van staal. Ook de frequentieregelaars voor de motoren bleken in eerste instantie niet leverbaar te zijn.



Gouden eieren

Nu staat de 6 meter hoge molen er alsnog. Het verhaal van Jaap en de Bonenstaak gaat over een jongen die in een bonenstaak klimt en terechtkomt in een sprookjeswereld, waar een reus in een kasteel woont. Daar steelt hij een kip die gouden eieren legt. In sommige versies van het sprookje heet het hoofdpersonage Jacob, Sjaak, Jaak of Sjakie.