BonBon-Land

Ruzie bij waterattractie escaleert: 15-jarige jongen gewurgd

In een Deens pretpark is een 15-jarige jongen aangevallen door een andere bezoeker. De aanleiding was een merkwaardig conflict bij een waterattractie in BonBon-Land. Het slachtoffer maakte afgelopen zondag een vaartocht samen met een familielid. Diegene besloot met water te spetteren, dat terechtkwam op een onbekende man langs de kant.

De omstander reageerde woedend, zo meldt de regionale politie in een rapport. Hij wachtte het tweetal op bij de uitgang van de attractie, waar hij de bezoekers confronteerde. De agressieve man vroeg wie van de twee hem nat had gemaakt. Vervolgens besloot hij de 15-jarige te wurgen.

De dader kon niet ter plekke worden gepakt. Ooggetuigen beschrijven hem als een dun persoon van 170 tot 180 centimeter lang met kort blond haart. Hij droeg een grijs Nike-shirt en een grijze Nike-broek. Ook had hij een zwarte Gucci-tas bij zich.



Melden

Wie informatie heeft, kan zich melden bij de autoriteiten. De politie zegt er niet bij om welke waterattractie het precies ging. BonBon-Land is onderdeel van Parques Reundios, net als bijvoorbeeld Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.