Movie Park Germany

Movie Park Germany brengt parade na jaren weer terug: 'Langverwachte comeback'

Er is eindelijk weer een parade te zien in Movie Park Germany. Bezoekers van het Duitse pretpark moesten de entertainmentact drie seizoenen lang missen: in 2020, 2021 en 2022 ontbrak de parade vanwege de coronacrisis. Nu komt de muzikale stoet weer dagelijks voorbij.

Movie Park spreekt over "een langverwachte comeback" en "een herzien concept". Voor de gelegenheid ontwikkelde IMAscore, de vaste muziekproducent van Movie Park, een volledig nieuwe soundtrack. Er kwam ook een subtiele naamswijziging: in plaats van Movie Park on Parade wordt nu de term Movie Park Studios on Parade gebruikt.

De wagens en personages vertrekken bij de ingang van parkdeel Nickland. Via de Hollywood Boulevard gaan ze richting de rotonde op het entreeplein in themagebied The Hollywood Street Set. Daar maken ze een rondje, waarna dezelfde route in tegengestelde richting wordt afgelegd.



Marilyn Monroe

Toeschouwers zien onder meer dansers, tekenfilmfiguren uit PAW Patrol en SpongeBob SquarePants, de crew van de nieuwe stuntshow Operation Red Carpet en Hollywood-icoon Marilyn Monroe. Ook filmklapper S.A.M., de nieuwe mascotte van Movie Park, is van de partij.



De afgelopen jaren waren er af en toe wel parades bij speciale evenementen, zoals de US-Car Show en de Cosplay Day. Voorlopig vindt de parade plaats van donderdag tot en met zondag en op feestdagen. In de zomervakantie staat de stoet dagelijks op het programma.