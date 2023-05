Sea Life Scheveningen

Dertig jaar Sea Life Scheveningen: vip-tours en nieuwe app

Sea Life Scheveningen staat stil bij een mijlpaal. De aquariumattractie, geopend in 1993, is in 2023 dertig jaar te vinden aan de boulevard in de badplaats. Dat wordt vanaf komend weekend gevierd met onder andere een vip-tour en de lancering van een nieuwe app. Sea Life belooft ook andere feestelijke activiteiten.

Tijdens de vip-rondleidingen geeft een onderwaterexpert uitleg over de dieren in de verschillende aquaria. Verder is het mogelijk om te assisteren bij het voeren van de roggen. De nieuwe app draagt de naam Sea Scan App. Het idee is dat gebruikers dieren kunnen scannen met hun telefoon. Ze krijgen dan informatie te zien over de kenmerken van de diersoort.

De Scheveningse vestiging van Sea Life wordt omschreven als "Nederlands grootste openbare aquarium". "Wat begon als een ambitieus project is uitgegroeid tot een internationaal erkend centrum voor onderwatereducatie en natuurbescherming", jubelt locatiemanager Pascal van Wersch. "We kijken uit naar wat de toekomst ons zal brengen."