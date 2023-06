Attractiepark Toverland

Video: nieuwe Toverland-attractie Dragonwatch maakt eerste testvluchten

Toverland test de nieuwe attractie Dragonwatch, die volgende week opengaat. Een korte YouTube-video toont hoe de gondels van de tientallen meters hoge parachutetoren voor het eerst in beweging komen. Dragonwatch is attractie van het type parachute tower, gebouwd door de Liechtensteinse fabrikant Intamin.

De bakjes bewegen nog niet op volle snelheid. "De volgende fase: het definitieve ritprogramma", laat Toverland weten. Uiteindelijk zullen inzittenden met zo'n 19 kilometer per uur naar beneden zakken. De maximale valhoogte bedraagt 17 meter. Inclusief decoraties is de toren circa 40 meter hoog.

Volgens het achtergrondverhaal kunnen bezoekers het gevaarte gebruiken om draken in de omgeving te spotten. "Uiteraard biedt deze familievriendelijke valtoren je ook een bijzonder uitzicht over Avalon, het hele park en de beboste omgeving", aldus Toverland.



Benelux

Op zaterdag 1 juli vindt de officiële opening plaats. Een vergelijkbare attractie staat sinds 2010 in Disneyland Paris onder de naam Toy Soldiers Parachute Drop. In de Benelux kwam het attractietype nog niet voor.