Efteling

Efteling onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe abonnementsvormen

Introduceert de Efteling binnenkort nieuwe abonnementsvormen? In een enquête voor bestaande abonnementhouders worden verschillende nieuwe mogelijkheden genoemd. Nu bestaat er nog één Efteling-abonnement. De pas is dagelijks geldig, met uitzondering van dagen met grootschalige bedrijfsevenementen.

Verschillende andere Europese attractieparken hebben meerdere opties met wisselende voorwaarden. Voorbeelden zijn vip-abonnementen met meer extra's of voordelige jaarkaarten die alleen doordeweeks geldig zijn. Tot nu toe wilde de Efteling daar niets van weten. Over een tijdje komt daar wellicht verandering in.

Een Efteling-abonnement kan op dit moment maximaal veertien dagen per jaar niet gebruikt worden. De enquête vraagt deelnemers naar hun interesse in een abonnement dat echt álle dagen van het jaar geldig is. Ook noemt de Efteling een abonnement voor alle dagen buiten de vakanties en een pas voor doordeweekse dagen buiten de schoolvakanties.



Exclusieve souvenirs

Per optie kunnen gebruikers aangeven hoeveel euro ze daarvoor over zouden hebben. Een jaarabonnement voor de Efteling kost momenteel 19,50 euro per maand of 215 euro per jaar. Verder suggereert de enquête nog enkele nieuwe voordelen voor abonnees, waaronder een digitale fotopas voor het onbeperkt kunnen downloaden van attractiefoto's en het uitbrengen van exclusieve souvenirs, zoals een pin.



De Efteling heeft zelf nog niet bevestigd dat er daadwerkelijk nieuwe soorten abonnementen komen. "Binnen de Efteling zijn we altijd op zoek naar manieren waarop we onszelf nog verder kunnen verbeteren", luidt de officiële uitleg bij de enquête. "Zo denken we ook continu na over mogelijke verbeteringen aan het Efteling-abonnement. Daarvoor is het belangrijk dat we een goed beeld krijgen van de wensen en behoeften van onze huidige abonnementhouders."