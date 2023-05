Nieuws

Gemeente Meppel ziet komst van themapark Puy du Fou wel zitten

De gemeente Meppel staat niet onwelwillend tegenover de komst van Puy du Fou-themapark. Eind vorig jaar kwam naar buiten dat de Drentse stad in beeld is voor de bouw van een gloednieuw pretpark vol historische spektakelshows. Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, ziet wethouder Klaas de Vries het plan wel zitten.

Puy du Fou is een wereldberoemd concept, ooit gestart in Frankrijk. Inmiddels zijn er ook initiatieven in onder meer Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien produceert het Franse bedrijf al jaren de Raveleijn-show in de Efteling. In Meppel heeft men een locatie van maar liefst 60 hectare op het oog. Het is de bedoeling dat het park zich richt op de geschiedenis van Drenthe en Nederland.

De gemeente Meppel heeft er wel oren naar. "We houden nog wel heel veel slagen om de arm", vertelt De Vries aan RTV Drenthe. "Maar dit is een richting van gevoel waar we op gaan. Financieel kan dit de meest gunstige situatie zijn voor ons." Er liggen ook andere opties op tafel. Zo kan de beoogde plek gebruikt worden voor landbouw, bedrijven, natuur of windmolens. Het themapark heeft echter de voorkeur van de gemeente.



Stikstofregels

"Maatschappelijk en economisch kan dit themapark ons meer brengen dan een industrieterrein", reageert De Vries. Zo levert Puy du Fou meer arbeidsplaatsen op. De bouw van het park past volgens een voorlopig milieuonderzoek binnen de huidige stikstofregels. Ook dat is een extra argument om het plan door te laten gaan.



Bovendien is het een uitgelezen kans om Meppel en de regio op de kaart te zetten. De provincie is om die reden ook enthousiast. Beide partijen doen nu samen onderzoek naar de haalbaarheid. Er zal wel wat moeten gebeuren aan de bereikbaarheid van het gebied. Mogelijk moet er een nieuwe op- en afrit richting de snelweg komen.



Concurrentie

Autoriteiten benadrukken dat er niet gaat om concurrentie voor de Efteling of Walibi. Dat klopt deels: bij Puy du Fou zul je geen rollercoasters, wildwaterbanen of darkrides tegenkomen. Toch zal een bestemming als Puy du Fou - met honderdduizenden bezoekers per jaar - wel uit dezelfde vijver vissen als andere Nederlandse attractie- en dierenparken.