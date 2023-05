Efteling

Bijna 90.000 bezoekers voor Efteling-tentoonstelling in Den Bosch: verwachtingen overtroffen

De Efteling-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch lokte meer bezoekers dan vooraf werd gedacht. Het museum had naar eigen zeggen al hoge verwachtingen, maar die werden overtroffen. Tussen begin maart en afgelopen zondag werden ruim 88.000 bezoekers verwelkomd.

Zij konden zich vergapen aan circa 250 historische objecten uit het attractiepark. Vanwege de populariteit verruimde men de openingstijden. Ook werd noodgedwongen gewerkt met tijdslots. De meeste weekenden en feestdagen waren uitverkocht.

Uit publieksenquĂȘtes blijkt volgens een woordvoerster dat 90 procent van de bijna 90.000 gasten vooral langskwam vanwege de Efteling. Zo'n 20 procent was jonger dan 18 jaar, een unicum voor het museum. "Dat is nog zonder de kinderen die met hun school kwamen", vertelt de voorlichtster aan DPG Media.



Niet verlengen

Het museum mikt jaarlijks op 200.000 gasten, maar dankzij de Efteling komt dat aantal in 2023 waarschijnlijk een stuk hoger uit. Ondanks het succes was het niet mogelijk om de expositie te verlengen. Er staan alweer andere wisseltentoonstellingen gepland, bijvoorbeeld over de schildersfamilie Brueghel.