Disneyland Paris

Video: Disney-personeel juicht als show wordt afgelast in verband met staking

Een protestactie van het personeel heeft vanochtend voor een chaotische situatie gezorgd in Disneyland Paris. Stakende medewerkers trokken naar themagebied Main Street U.S.A., waar ze de weg versperden. Werknemers die niet meededen aan de staking moesten bezoekers vervolgens om de menigte heen leiden.

Gasten werden via twee overdekte wandelroutes het park in gestuurd. Ondertussen waren de boze stakers aan het klappen en juichen. Ook scandeerden ze leuzen. Door de demonstratie kon de eerste vertoning van de muzikale parade en dansvoorstelling Dream and Shine Brighter niet doorgaan.

Toen dat bekend werd gemaakt via een omroep, barstte bij de stakers een luid gejuich los. Medewerkers eisen betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen. De actie was een initiatief van de vakbonden UNSA, CFTC en CGT. Er zou achter de schermen gestaakt worden tussen 06.00 en 09.00 uur.



Meer stakingen

Daarna is men dus naar het Disneyland Park getrokken. Uiteindelijk dropen de boze personeelsleden rond 11.15 uur af. De rest van de ochtend en middag deden zich geen ongeregeldheden meer voor. De vakverenigingen zijn wel vastbesloten om meer stakingen in te plannen als het Disneyland-management niet instemt met de eisen.