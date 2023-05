Familiepark Mondo Verde

Zuid-Limburgs pretpark opent nieuwe achtbaan met piratenthema

Achtbaanfans opgelet: Nederland is een rollercoaster rijker. Het Zuid-Limburgse pretpark Mondo Verde heeft afgelopen week de achtbaan Havana Spinning Adventure geopend. Het gaat om een bescheiden spinning coaster van de Italiaanse firma SBF Rides. De attractie kreeg een subtiel piratenthema.

Havana Spinning Adventure is ongeveer 7 meter hoog en 130 meter lang. Een trein - met tollende gondels - maakt meerdere rondjes achter elkaar. "We waren op zoek naar een attractie voor zowel jong als oud", vertelt een woordvoerder aan Looopings. De coaster werd gebouwd in de buurt van het tijgerverblijf en de boomstambaan, die ook uitgevoerd is in piratenstijl.

"We vonden het leuk om de achtbaan hetzelfde thema te geven", aldus de voorlichtster. Er werd een verhaal bedacht over piraten en zeerovers die de stad Havana proberen te veroveren. Daarvoor trotseren ze met hun schip draaikolken in de woeste Caribische Zee. De baan is lichtblauw, met donkerblauwe ondersteuningen.



Schommelschip

Eerder dit jaar opende Mondo Verde al een andere nieuwe piratenattractie. In maart werd The Pearl in gebruik genomen. De op en neer deinende piratenboot, geleverd door dezelfde Italiaanse fabrikant, kwam te staan op oude plek van het tollende schommelschip Kontiki.