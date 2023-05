Parques Reunidos

Europese pretparken doneren 1 euro per ticket aan slachtoffers van overstromingen Italië

Een grote pretparkgroep zet zich in voor de slachtoffers van de overstromingen in Noord-Italië. Alle Europese attractie-, dieren en waterparken die zijn aangesloten bij Parques Reunidos zamelen komend weekend geld in voor het Italiaanse Rode Kruis. Het gaat onder andere om Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany.

Van alle tickets die online worden verkocht voor zaterdag 27 en zondag 28 mei gaat 1 euro naar het goede doel. "Dankzij dit gezamenlijke initiatief kunnen gezinnen ondersteund worden die getroffen zijn door deze natuurramp", valt te lezen in een verklaring. Parques Reunidos bezit zelf ook een pretpark in de Italiaanse regio: Mirabilandia.

Afgelopen weekend was Mirabilandia dicht in verband met het noodweer en de gevolgen daarvan. Komend weekend zijn bezoekers weer welkom. In de omgeving is veel schade. Het water zakt langzaam, waardoor tienduizenden mensen voorlopig niet naar huis kunnen. De Italiaanse regering heeft 2 miljard euro vrijgemaakt voor het rampgebied.



Parque Warner

Andere Parques Reunidos-bestemmingen in Europa zijn bijvoorbeeld Belantis en Tropical Islands in Duitsland, Marineland in Frankrijk, Parque de Atracciones de Madrid en Parque Warner Madrid in Spanje, Blackpool Zoo in het Verenigd Koninkrijk, TusenFryd in Noorwegen en BonBon-Land in Denemarken.