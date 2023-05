Attractiepark Toverland

Toverland maakt openingsdatum van nieuwe Avalon-attracties bekend

Toverland kan eindelijk onthullen wanneer de nieuwe attracties in themagebied Avalon opengaan. Vanaf zaterdag 1 juli mag iedereen parachutetoren Dragonwatch, vliegtuigmolen Pixarus, rondrit Garden Tour en carrousel Jumping Juna komen uittesten. Op vrijdagavond 30 juni is er een besloten vip-opening. Personeelsleden krijgen de dag daarvoor al een voorproefje.

Naast de vier mechanische attracties presenteert Toverland nog enkele nieuwe belevingen: dreumesspeeltuin Little Dragons, waterspeelplaats Sparky's Splash Dock en interactief straatje Waterdwarf Alley. Eerder werd gesproken over een investering van 10 miljoen euro. Uiteindelijk was Toverland 11,5 miljoen euro kwijt.

De toevoegingen moeten zorgen voor meer kleur, vrolijkheid en levendigheid in het middeleeuwse themadeel, dat in 2018 openging. Sindsdien bestond Avalon uit wing coaster Fenix, boottocht Merlin's Quest, speelgebied Arthur's Tournament Training, restaurant The Flaming Feather, horecapunt Smouldering Roast en souvenirwinkel Merlin's Magical Treasures.



35 bedrijven

De directie van Toverland merkte dat veel bezoekers relatief kort in het parkdeel verblijven. Dat probleem moet met deze uitbreiding getackeld worden. Bij de realisatie ervan zijn 35 bedrijven betrokken, met driehonderd medewerkers uit acht verschillende landen. In september 2022 startten de eerste werkzaamheden. Zo'n tien maanden later gaan de noviteiten open.