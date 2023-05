Efteling

Efteling gaat beleid gehandicaptenpas niet wijzigen ondanks misbruik

Hoewel Efteling-bezoekers misbruik blijken te maken van de mindervalidenpas, zijn er geen plannen om het beleid aan te passen. Dat vertelt een woordvoerder van de Efteling aan Looopings. Afgelopen weekend ontstond ophef naar aanleiding van het verhaal van een verontwaardigde moeder. Zij merkte dat groepen jongeren de pas aanvragen om de wachtrijen over te kunnen slaan, ook al hebben ze zelf geen beperking.

Wie gebruik wil maken van de zogeheten faciliteitenkaart hoeft geen bewijs te laten zien. Efteling-medewerkers vragen ook niet om medische gegevens of informatie over de aard van de beperking. Onterecht een pas aanvragen is dus een fluitje van een cent. Toch is de Efteling niet van plan om de regels voor bezoekers met een beperking aan te scherpen.

Het attractiepark stopte enkele jaren geleden juist met het vragen naar een doktersverklaring. "Uit gastgerichtheid", zegt de voorlichter. "We willen gasten met een beperking niet belasten met allerlei handelingen en vragen. De Efteling is er voor iedereen en iedereen moet zich welkom voelen."



Benadelen

Kennelijk werkt dat misbruik in de hand. De woordvoerder geeft toe dat dit "weleens" voorkomt. "Dit vinden we heel vervelend en keuren we ten zeerste af. We gaan uit van de goedheid van onze gasten en vertrouwen erop dat men geen misbruik maakt. Gasten die er misbruik van maken, benadelen hiermee gasten met een beperking."



Desondanks ziet de Efteling het niet zitten om strengere regels te hanteren. "We zijn niet voornemens om ons beleid aan te passen. We blijven wel altijd nadenken over hoe we de faciliteitenkaart nog beter kunnen maken."



Getraind

Wanneer er twijfels ontstaan over het gebruik van een faciliteitenkaart, kunnen leidinggevenden wel het gesprek aangaan met gasten. "Zij zijn hiervoor getraind." Als misbruik wordt vastgesteld, volgen mogelijk maatregelen. Het blijft echter lastig om aan te tonen dat er geen sprake is van een echte beperking zonder te vragen om specifieke informatie.