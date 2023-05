Efteling

Efteling-abonnees krijgen tijdelijk korting op buskaartje

De Efteling probeert het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen. Daarom krijgen abonnementhouders van het attractiepark tijdelijk korting op een buskaartje. Op vertoon van een Efteling-abonnement kost een zogeheten Dalurendagkaart nu geen 7,55 euro meer, maar 5 euro.

Zo'n kaart is één dag onbeperkt geldig - inclusief overstappen - op nagenoeg alle Bravo-bussen van Arriva en Hermes in de provincie Noord-Brabant. In principe kan het ticket gebruikt worden vanaf 09.00 uur. Tijdens de weekenden, op bepaalde feestdagen en in de maanden juli en augustus is het kaartje ook vóór 09.00 uur geldig.

Een OV-chipkaart is niet nodig. Wie 12 jaar of ouder is, mag per kaartje maximaal twee kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis laten meereizen. Voor kinderen tot 4 jaar hoeft sowieso niets afgerekend te worden.



Buschauffeur

Het gaat om een kortingsactie in samenwerking met vervoerder Arriva, die loopt tot en met vrijdag 14 juli. "Let op: je kunt in de bus niet contant betalen", waarschuwt de Efteling. "Je koopt je kaartje bij de buschauffeur met je bankpas, creditcard of wallet op je smartphone." Arriva presenteerde eerder deze week al speciale bussen in Efteling-thema.



Er loopt ook een actie voor álle inwoners van Noord-Brabant. Zij krijgen korting op een combiticket voor het openbaar vervoer en de Efteling, mits ze vertrekken vanaf een Brabants station. Voor trein, bus en entree zijn reizigers dan in totaal 48 euro kwijt, in plaats van 57,50 euro. Bestellen kan via ns.nl/spoordeelwinkel.