Efteling

Vogelnestje op 45 meter hoogte: merel nestelt in Efteling-attractie Pagode

Een merel heeft een bijzondere plek in de Efteling uitgekozen om een nestje te maken. Er blijkt een vogelnest te zitten in de Pagode, de vliegende tempel van het attractiepark. Tijdens elke vlucht wordt de broedende vogel 45 meter de lucht in gebracht. Zo bevindt de merel zich tientallen keren per dag op grote hoogte.

De Pagode, geopend in 1987, bestaat uit een Thaise tempel die met behulp van een enorme hefarm en een gigantisch contragewicht de lucht in wordt gebracht. Het nest is zichtbaar onder de dakrand, achter één van de sierlijke tempelornamenten.

Efteling-fan Guido Dijkstra-Homan spotte het tafereel. Hij publiceerde er foto's van op Facebook. Een woordvoerder van de Efteling meldt aan Looopings dat medewerkers zich ontfermen over het dier. "We hebben het beestje in het vizier en houden het dus goed in de gaten", laat hij weten.