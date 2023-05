Efteling

Kostuumontwerper Efteling aan het woord: hoe worden Efteling-poppen aangekleed?

Hoe worden de kostuums voor Efteling-acteurs en -figuren gemaakt? In een anderhalf uur durend interview komt kostuumontwerper Carla de Kroon aan het woord. Als hoofd van het Efteling-kostuumatelier houdt ze zich al tientallen jaren bezig met de kleding van alle Efteling-personages, van animatronics tot poppenspelers en van acrobaten tot ruiters.

De Kroon kwam in 1993 in dienst. In de afgelopen drie decennia was ze samen met haar team verantwoordelijk voor de kostuums gebruikt in attracties, sprookjes, theatershows, straatacts, openluchtvoorstellingen, films en tv-series van de Efteling. Efteling-podcast Kleine Boodschap vroeg haar onlangs het spreekwoordelijke hemd van het lijf over haar werkzaamheden.

De kostuumspecialist vertelt hoe het mogelijk is om met kleding en materiaalkeuzes een verhaal uit te beelden. Verder onthult ze dat alle buitenpoppen in het attractiepark, bijvoorbeeld in het Sprookjesbos en in de Wereld van Sindbad, elke zes tot acht weken wisselen van outfit. Van elk kostuum bestaan dus minimaal twee versies.



Azijn

Binnenpoppen, bijvoorbeeld in Fata Morgana, Droomvlucht en Baron 1898, komen elk jaar aan de beurt. "We hebben alles dubbel, om te kunnen wisselen", aldus De Kroon. Dat gebeurt vaak 's nachts of tijdens een sluitingsperiode. "En daardoor ziet het er steeds hetzelfde uit." Veel pakjes gaan naar de stomerij, maar het komt ook voor de kleding wordt afgeborsteld met azijn. "Het is niet zozeer vies van het dragen, maar het is vaak stoffig."



Soms worden de originele tekeningen erbij gepakt om kostuums aan te passen. "Bij Fata Morgana zijn we daar nu ook heel erg mee bezig", aldus De Kroon. Hetzelfde gebeurde onlangs bij de baby's in het Kraamhuys van het Volk van Laaf, waar iets meer kleur werd toegevoegd aan de kledij. "Soms verbleken kleuren in de loop der jaren en dan wen je eraan. Dan denk je: dat is normaal. Daarom is het altijd goed om de originele tekeningen en de originele stalen erbij te zoeken."



Muizen

De Kroon legt eveneens uit waarom de kapsels van de Droomvlucht-elfjes af en toe wisselen en hoe pruik van Doornroosje regelmatig beschadigd raakt door muizen. Daarnaast vertelt ze over ingenieuze manieren om poppen aan te kleden die in onhandige posities gemanoeuvreerd zijn, zoals de Trollenkoning in het Sprookjesbos en de kwajongens Max en Moritz. Het verwisselen van de onderbroek van reus Djinn in Fata Morgana blijkt ook ingewikkeld: daarvoor moet in het decor een hele stellage gebouwd worden.