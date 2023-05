Dolfinarium

Dolfinarium ontwikkelt nieuwe theatershow met zeemeermin

Het Dolfinarium in Harderwijk werkt aan een nieuwe theatershow. Komende zomer kunnen bezoekers van het Gelderse dierenpark kijken naar een familievoorstelling in Theater Zeezicht, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Daarvoor wordt samengewerkt met de firma Van 't Ende Producties. De hoofdrol is weggelegd voor een zeemeermin.

De locatie werd in het verleden gebruikt als 4D-bioscoop. Daarna waren er verschillende theatervoorstellingen te zien. De afgelopen jaren was de zaal niet toegankelijk voor publiek: het complex werd alleen gebruikt voor zakelijke evenementen. Nu investeert het Dolfinarium weer in een zomerse parkshow.

Het concept wordt omschreven als een "onderwatermusical". Van 't Ende Producties is een zoektocht gestart naar actrices en poppenspelers. Er zijn meerdere voorstellingen per dag tussen zaterdag 15 juli en zondag 27 augustus. Geïnteresseerden moeten ook beschikbaar zijn in de repetitieperiode, van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli. Solliciteren kan tot zondag 28 mei.



Boodschap meegeven

De musical moet de waarden van het Dolfinarium uitdragen, legt de voorlichter uit. "We willen het publiek een boodschap meegeven: zorg dragen voor de zee, zonder dat het te belerend wordt." Meer informatie over de productie volgt later. "Het creatieve proces is nu gestart."