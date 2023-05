Futuroscope

Frans pretpark recyclet urine van bezoekers voor de landbouw

Zonder dat ze het merken, helpen de bezoekers van een Frans pretpark mee aan het produceren van een duurzaam landbouwproduct. Attractiepark Futuroscope bewaart de urine van plassende gasten. De vloeistof wordt gerecycled en omgezet in een biostimulant voor de landbouwwereld.

Biostimulanten zijn producten die de weerstand van planten kunnen verhogen. "De vloeistof wordt gebruikt als weekmedium voor micro-organismen, waardoor planten beter in staat zijn voedingsstoffen op te nemen die van nature aanwezig zijn", legt een woordvoerder uit. Er zijn dan minder synthetische meststoffen nodig.

Futuroscope vangt de menselijke uitscheiding op in een geurvrije tank, die regelmatig wordt geleegd door het bedrijf Toopi Organics. De firma werd in 2019 opgericht. Sinds 2021 is er een samenwerking met Futuroscope. In eerste instantie was er sprake van een testfase. Nu het experiment geslaagd blijkt te zijn, worden stap voor stap alle urinoirs in het park vervangen door exemplaren die geschikt zijn voor recycling.



Festivals

Toopi Organics zamelt ook urine in bij tankstations langs snelwegen, in scholen en op grote festivals. Het eindproduct Lactopi Start is tot nu toe goedgekeurd in zes Europese landen: Frankrijk, België, Griekenland, Spanje, Italië en Portugal.