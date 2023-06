Efteling

Weer fietsen gestolen uit Efteling-stalling: geen controle of camerabewaking

Er zijn de afgelopen weken wederom meerdere fietsen gestolen uit de onbemande fietsenstalling van de Efteling. Hoewel de Efteling-directie het gebruik van de fiets zegt te stimuleren, weigert het management om er ter controle een medewerker neer te zetten. Tot overmaat van ramp werd een beveiligingscamera onlangs tijdelijk verwijderd.

Efteling-directeur Fons Jurgens presenteert zichzelf als fietsambassadeur. Hij zegt het belangrijk te vinden dat bezoekers en medewerkers uit de omgeving de auto laten staan en met de fiets naar het attractiepark komen: voor het milieu én voor de mentale en lichamelijke gezondheid.

"Fietsen en de Efteling staan beide voor plezier, voor ontspanning en voor je hoofd een keer leegmaken", vertelde Jurgens een tijdje geleden. "Met de fiets beweeg je al naar de Efteling toe. We zitten hier ook in een mooie, natuurlijke omgeving en dat daagt altijd wel uit om te gaan fietsen."



Stikstofuitstoot

Ook voor de Efteling zelf is het lucratief als meer mensen op de fiets komen. De Kaatsheuvelse trekpleister worstelt al jaren met een verouderde natuurvergunning, die beperkingen oplegt op het gebied van verkeersbewegingen en de bijbehorende stikstofuitstoot. Wanneer buurtbewoners de fiets pakken in plaats van de auto, leidt dat tot minder stikstofemissie.



Maar wat is er volgens Jurgens precies nodig om mensen op de fiets te krijgen? "Je moet ermee starten dat mensen, als ze met de fiets komen, hun fiets in ieder geval goed kunnen wegzetten", zei de Efteling-baas enkele jaren geleden. "Maar je moet ze ook stimuleren." Mooie woorden, maar in de praktijk doet de Efteling-directie bar weinig om fietsende bezoekers tegemoet te komen.



Verwijderd

Er staat al geruime tijd geen personeelslid bij de fietsenstalling naast de hoofdingang. Een woordvoerder verdedigde die keuze vorig jaar nog door te zeggen dat er wel camerabewaking aanwezig was. Dat zou diefstal moeten tegengaan. De aanwezige camera werd onlangs echter onaangekondigd verwijderd. Volgens een voorlichter was de camera even elders in het park nodig.



Dieven sloegen direct toe: op social media wordt melding gemaakt van meerdere fietsendiefstallen. Efteling-abonnementhouders waarschuwen elkaar om voorlopig niet de fiets te pakken. Inmiddels staat er weer een camera.



Oplossing

De woordvoerder belooft dat de kwestie de aandacht heeft. "We realiseren ons dat dit niet helpt bij het stimuleren van het gebruik van de fiets. Daarom is de camera snel teruggeplaatst en denken we na over een permanente oplossing." Waarom er niet gewoon per direct een medewerker wordt gesitueerd, zoals vroeger het geval was, kan de voorlichter niet zeggen.