Duizenden euro's schadevergoeding voor vrouw die geen mindervalidenpas kreeg in pretpark

Een attractiepark in Ierland moet een schadevergoeding van duizenden euro's betalen vanwege het discrimineren van een vrouw. In september 2021 bracht een gehandicapte moeder een bezoek aan Emerald Park, dat toen nog Tayto Park heette. Ze vroeg een pas aan waarmee ze gebruik kon maken van speciale ingangen voor mindervaliden, maar ze had geen doktersverklaring bij zich.

De bezoeker lijdt aan spina bifida - beter bekend als een open rug - en neurosarcoïdose, een auto-immuunziekte. Ze kon met behulp van verschillende pasjes aantonen dat ze een beperking heeft, waaronder een rijbewijs voor een aangepaste auto. Toch wilden aanwezige medewerkers per se een officiële medische verklaring zien.

Uiteindelijk ontving de vrouw geen mindervalidenpas, waardoor haar dagje uit in het water viel. Het management van Emerald Park zegt het voorval te betreuren, maar van discriminatie zou geen sprake zijn. Het pretpark moet naar eigen zeggen streng moeten controleren om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het voorrangssysteem.



Defensief

De moeder liet het er niet bij zitten en diende na afloop een officiële klacht in bij de autoriteiten, op basis van de Ierse antidiscriminatiewetgeving. Een speciale commissie gaf haar recentelijk gelijk. Het park zou "onredelijk, star en in strijd met de wet" gehandeld hebben. Bovendien was de correspondentie die volgde "defensief en onbehulpzaam". De vrouw krijgt daarom een schadevergoeding van 3000 euro.