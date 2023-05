Madurodam

Video: piepkleine Zeeman-reclameborden neergezet in Madurodam

Madurodam is een bijzondere samenwerking aangegaan met winkelketen Zeeman. Bezoekers van het Haagse themapark komen sinds kort op verschillende plekken piepkleine Zeeman-reclameborden tegen. Verspreid over de bekende miniatuurstad zijn allerlei Zeeman-uitingen neergezet.

Het gaat om abri's, billboards en masten in miniatuurformaat, passend bij de bekende Madurodam-schaal. Ze zijn een jaar lang in het park te zien. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Feli Hansen Conversation Suite en Out of Home Masters, onder het motto "de laagste prijs op het kleinste billboard".

"Tijdens het ontwikkelen van het mediaplan ontstond het idee om het concept 'kleiner kunnen we de prijs niet maken' extra kracht bij te zetten door ook de reclameobjecten in Madurodam in te zetten", zegt een Zeeman-woordvoerder.



Win-win

Een voorlichtster van Madurodam noemt het "een win-win voor beide partijen", omdat de bestemming "het beste en mooiste van Nederland" wil laten zien. "Een echte Hollandse retailformule als Zeeman mocht hierin niet ontbreken."



Zeeman en Madurodam werken al sinds 2007 met elkaar samen. In het park is om die reden een miniatuurvestiging van een Zeeman-winkel te vinden, inclusief bijbehorende vrachtwagen. Daar zijn nu de reclameborden bijgekomen.