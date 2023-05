Kermis

4-jarige jongen ernstig gewond in funhouse op Franse kermis

Een jongen van 4 jaar oud is ernstig gewond geraakt in een kermisattractie in Parijs. Het ging mis op de Foire du Trône, een groot volksfeest in de Franse hoofdstad. Het slachtoffer maakte gebruik van het funhouse Crazy Fabrik. Op een loopband kwam hij ten val. De hand van het kleuter kwam vervolgens vast te zitten in het mechanisme.

Volgens ooggetuigen werd het apparaat niet stilgezet na het ongeluk. Bovendien schoten medewerkers van de attractie niet te hulp. Daardoor moest de jongen bevrijd worden door zijn tante. "Hij werd opgeslokt door de machine", vertelt de vrouw aan Franse media. Ze beschrijft ook dat er grote paniek ontstond onder omstanders.

Een brandweerman in burger, die toevallig op het kermisterrein aanwezig was, verleende eerste hulp. Daarna kon het kind naar het ziekenhuis worden gebracht, waar hij een operatie moest ondergaan. Er wordt gevreesd dat één van zijn vingers geamputeerd moet worden.



Veiligheidseisen

Het incident vond plaats op zondag 30 april, maar de gebeurtenis kwam pas afgelopen week in het nieuws. De familie van het slachtoffer heeft een aanklacht ingediend bij de politie. Er is een onderzoek gestart. Volgens de organisatie van de kermis voldeed het funhouse in kwestie wel aan de veiligheidseisen.



Crazy Fabrik is een splinternieuwe attractie die pas onlangs werd afgeleverd door de Italiaanse fabrikant Gosetto. Bezoekers wandelen door een vier verdiepingen tellend parcours met hindernissen als bewegende trappen, rolbanden, een glijbaan en een draaiende ton. Foire du Trône startte op 31 maart. Het evenement duurt nog tot eind mei.