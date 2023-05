Bobbejaanland

Kritiek op Bobbejaanland-attractie Terra Magma: 'Dit had zo veel meer kunnen zijn'

Bobbejaanland moet nog heel veel veranderen om van Terra Magma een fatsoenlijke attractie te maken. Tot die conclusie komen de presentatoren van de gerenommeerde Vlaamse podcast Ochtend in Pretparkland. Erwin Taets en Jelle Verelst probeerden de vernieuwde waterbaan eerder deze maand uit. Ze hopen dat er snel meer budget beschikbaar komt om de attractie verder af te werken.

Terra Magma is de nieuwe versie van de overdekte boomstambaan Indiana River. Het thema, dat draait om een mysterieuze vulkaan, maakt weinig indruk op Taets en Verelst. "Toen ik daarnet het eerste ritje van Terra Magma gedaan had, kwam ik naar buiten en het eerste wat ik zei was: Indiana River was beter", aldus Taets. "Indiana River wás beter. En dat is eigenlijk heel erg jammer om te zeggen."

Er is 3 miljoen euro geïnvesteerd om Indiana River een tweede leven te geven. De podcastmakers merkten dat directieleden en managers van het Belgische pretpark zich bij de officiële opening leken te schamen voor het resultaat, alsof ze zelf ook begrijpen dat de kwaliteit ondermaats is. "Wie heel binnenkort naar Bobbejaanland trekt om Terra Magma te doen, zal gewoon zien: dit is een attractie die eigelijk nog niet af is."



Muurschilderingen

Dat zit hem deels in het afstellen van effecten, maar daarmee is Bobbejaanland er volgens Verelst nog lang niet. Hij ergert zich bijvoorbeeld aan tweedimensionale muurschilderingen. "De afwerking is niet oké. Er moet met geld gekomen worden om deze attractie te kunnen plussen." Taets sluit zich daarbij aan. "Ze gaan nog heel veel moeten veranderen. Ze zullen er nog geld moeten insteken."



Dat zou "de volgende stap" moeten zijn. "Hier moet meer spul bij komen. Hier moet meer techniek in, hier moet meer decor in, hier moet meer licht in, hier moet meer geluid in. Iemand gaat geld op tafel moeten leggen om iets aan die attractie te verbeteren."



Overleden weduwe

Van sommige decorelementen snapt Taets niet wat ze in de attractie doen. "Er hangen vlinders in de lucht die eruitzien alsof Josée Schoepen in de laatste maanden van haar leven een soort hobbyprojectje had", sneert hij, verwijzend naar de inmiddels overleden weduwe van parkoprichter Bobbejaan Schoepen. De tweede liftheuvel noemt hij "een ongedecoreerde gang" met een lamp "die uit Ikea lijkt te komen, maar volgens de creatief directeur een maan moet voorstellen".



Tijdens de finale barst een vulkaan uit. Bezoekers zien naast de lift platte muurschilderingen van lava. Verelst: "En dan kom je boven. En dan lijkt het alsof ze tegen de plaatselijke school hebben gezegd: maak eens een beetje lava." Over andere decors zijn de heren wel gematigd positief, maar daar varen bootjes zo snel langs dat ze nauwelijks zichtbaar zijn.



Zak geld nodig

"Dit hadden ze eigenlijk niet op deze manier al mogen voorstellen aan het publiek", vindt Taets. "Dit had zo veel meer kunnen zijn. En dit gaat ook zo veel meer worden, daar ben ik 100 procent zeker van." Daarvoor is echter wel "een zak geld nodig". "Ik denk dat het budget dat Bobbejaanland er tot nu toe aan besteed heeft te beperkt was voor de ambitie die dit thema in zich had."