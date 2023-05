Zoo Leipzig

Dierentuinfans in alle staten na mysterieuze overplaatsing leeuwverzorger

In Duitsland is ophef ontstaan na de plotselinge overplaatsing van een beroemde dierverzorger. Leeuwenoppasser Jörg Gräser van Zoo Leipzig werd bij het grote publiek bekend dankzij zijn optredens in een docusoap op televisie. Hij groeide uit tot een cultfiguur en een icoon voor dierentuinfans. Enkele weken geleden verdween de publiekslieveling onverwachts van het toneel.

Gräser werkte al tientallen jaren met leeuwen. Toen Zoo Leipzig begin mei bekendmaakte dat een 8-jarige leeuw was overleden, stroomden de condoleances voor de verzorger binnen. Zijn reactie bleef echter uit, tot verbazing van vaste volgers. Nu blijkt waarom: Gräser is in april onaangekondigd overgeplaatst naar een andere afdeling, met Zuid-Amerikaanse dieren.

Dat lijkt niet wereldschokkend, maar op social media spreken fans er massaal schande van. Ze vermoeden dat er een heftig conflict achter de beslissing schuilgaat. Het management van de dierentuin wordt online hevig bekritiseerd. Uiteindelijk liepen de gemoederen zo hoog op dat de directie zich genoodzaakt voelde om een officiële verklaring over de kwestie te publiceren.



Bemoeien

Zoo Leipzig hekelt "de maatschappelijke discussie waarbij journalisten en hobbyisten zich bemoeien met ons werk en onze activiteiten". De overplaatsing zou behoren tot de "regionale operationele beslissingen in het kader van de personeelsplanning".



"We accepteren het niet dat werken bij de ene afdeling wordt gezien als minderwaardig ten opzichte van de andere afdeling. En we pikken ook de verbale aanvallen op onze medewerkers niet. Hoe zouden jullie het vinden als persoonlijke interne beslissingen breed uitgemeten worden in de publieke opinie? De dierentuin neemt beslissingen als ieder ander bedrijf. Dat recht hebben we."



Olie op het vuur

Daarmee wordt de kou echter niet uit de lucht genomen: het defensieve statement gooit op Facebook nog meer olie op het vuur. Gebruikers beweren dat de onlangs overleden leeuw nooit het loodje had gelegd als Gräser niet was verplaatst. Ondertussen berichten Duitse media over hoogopgelopen ruzies binnen de leeuwenafdeling.



Er zou er onrust ontstaan zijn naar aanleiding van doodgeboren leeuwenwelpjes en een recent voorval met een afgemaakte zebra. De leeuwen peuzelden het dier op, maar dat werd per ongeluk door bezoekers gezien. Zoo Leipzig gaat niet inhoudelijk op die verhalen in. De verzorger heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd.