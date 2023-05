Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Waar blijft de nieuwe achtbaan in Slagharen? 'Geen concrete plannen'

Wanneer opent Attractiepark Slagharen een nieuwe achtbaan? Over de komst van een nieuwe rollercoaster in het Overijsselse pretpark wordt al geruime tijd gesproken. De afgelopen jaren kwam het plan voorbij in meerdere publieksenquêtes én een aangevraagde omgevingsvergunning. Bovendien is het beoogde terrein al een poos geleden bouwrijp gemaakt.

Toch laat de coaster nog altijd op zich wachten. Gaat de langverwachte nieuwe attractie er binnenkort alsnog komen, of is het project in de ijskast gezet? Slagharen-directeur Dave Storm kan er naar eigen zeggen weinig over kwijt. In 2024 hoeven fans in ieder geval geen nieuwe achtbaan te verwachten.

"We hebben geen concrete plannen om volgend jaar een grote nieuwe attractie te openen", laat Storm aan Looopings weten. "Maar de wens om attracties te ontwikkelen is er natuurlijk nog steeds."



Fabrikanten

Al in 2020 verscheen een vragenlijst waarin drie concepten voor een hangende familieachtbaan werden voorgesteld. Vorig jaar bleek het idee voor de hangende coaster nog altijd op tafel te liggen. Deelnemers van een nieuwe enquête konden kiezen uit drie verschillende versies, ontworpen door de fabrikanten Vekoma, Premier Rides en Gerstlauer.



Enkele maanden later kwam een vergunningsaanvraag naar buiten waarin melding werd gemaakt van een nieuw themadeel met de werktitel Bandito Land. Dat gebied van 12.200 vierkante meter zou bestaan uit twee kleine rides, een speelgebied en de eerder genoemde achtbaan. Alle seinen leken op groen te staan, maar sindsdien bleef het stil.



Niet concreet

Hoewel Slagharen zelf al meermaals de hangende familieachtbaan presenteerde in opiniepeilingen, benadrukt Storm dat er nog steeds niets vaststaat. "De voorbeelden die genoemd worden in de enquête zijn niet concreet." Het kan met andere woorden dus nog alle kanten op.



De directeur zegt het niet met zo veel woorden, maar het heeft er alle schijn van dat het project intern op een laag pitje staat. En dat terwijl het park een grote toevoeging goed kan gebruiken: het is in 2024 alweer zeven jaar geleden dat Slagharen een attractie van formaat opende. Dat was lanceerachtbaan Gold Rush, de vervanger van de Thunder Loop.



Investeringsmaatschappij

Hoeveel geld Slagharen jaarlijks kan besteden, wordt bepaald door de Spaanse eigenaar Parques Reunidos. Het hoofdkantoor van de groep bevindt zich in Madrid. Achter Parques Reunidos zit een Zweedse investeringsmaatschappij. Het beschikbare budget moet verdeeld worden over tientallen parken, waaronder bijvoorbeeld ook Bobbejaanland en Movie Park Germany. Kortom: Slagharen kan mooie plannen maken, maar zonder goedkeuring vanuit Spanje gebeurt er niets.



Het zestig jaar oude wildwestpretpark telt vandaag de dag twee achtbanen. Zeven Nederlandse concurrenten hebben meer coasters in huis. Dat zijn de Efteling, Walibi Holland, Toverland, Duinrell, Drievliet, Avonturenpark Hellendoorn en de Waarbeek.