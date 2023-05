Efteling

Efteling-bezoekers maken misbruik van mindervalidenpas: 'Schandalig'

Bezoekers van de Efteling maken op grote schaal misbruik van de mindervalidenpas waarmee de reguliere wachtrij overgeslagen kan worden. Dat ontdekte een moeder van een vrouw met downsyndroom. Sandra van Bijl komt al twintig jaar met haar verstandelijk beperkte dochter Kyara in de Efteling. De laatste tijd merkte ze dat de pas tegenwoordig ook veelvuldig gebruikt wordt door personen die niets mankeren.

Volgens moeder Van Bijl kan haar dochter niet lang in de wachtrij staan, omdat ze dan agressief en overprikkeld wordt. De Efteling heeft er een oplossing voor: met de zogeheten faciliteitenkaart mogen bezoekers attracties betreden via speciale ingangen voor rolstoelers en andere mensen met een beperking.

Zo'n faciliteitenkaart is echter door iedereen aan te vragen: de Efteling vraagt niet om medische gegevens of informatie over de aard van de beperking. Dat werkt misbruik in de hand, zegt Van Bijl. Vrijdag was het bij de alternatieve ingangen zó druk dat haar dochter alsnog geen ritje kon maken. "Groepjes jongeren stonden daar terwijl ze geen beperking hadden", vertelt de vrouw aan Omroep Brabant.



Zeventig minuten

"We zouden zeventig minuten in de rij moeten staan om bij de gehandicapteningang te komen. Zelfs die bij de normale ingang was de rij korter, vijftig minuten. Dat is toch de wereld op z'n kop?" Van Bijl was voorheen erg tevreden over het systeem. "Je komt dan in een bepaalde ruimte waar je rustig kunt wachten. Je kunt er zitten, op afstand van andere mensen. Dat is altijd super goed geregeld geweest."



Ze was dan ook met stomheid geslagen toen ze begreep dat jongeren de kaart alleen aanvragen om niet in de rij te hoeven staan. Toen ze de groepjes in de rij aansprak, kwam de aap al snel uit de mouw. "Ik vroeg heel netjes wie van hen een beperking had. De jongens voor me werden rood en draaiden zich meteen om. De jongens achter me begonnen lacherig naar elkaar te wijzen."



Niet gastvrij

In de praktijk had geen van hen een beperking, aldus Van Bijl. "Ze zeiden dat ze de faciliteitenkaart gewoon via de website van de Efteling hadden gedownload, omdat het heel druk zou worden die dag." Ze hoopt dat de Efteling het beleid wil aanscherpen. "Ik hoop dat ze er iets kunnen op bedenken. Dit is niet gastvrij voor mensen met een beperking."



In het verleden moesten bezoekers een doktersverklaring laten zien als ze een gehandicaptenpas wilden gebruiken. In 2017 kreeg de Efteling veel kritiek vanwege dat beleid. Personen met een beperking klaagden dat het verkrijgen van zo'n verklaring erg omslachtig was. Uiteindelijk koos de Efteling ervoor om de faciliteitenkaart voor iedereen beschikbaar te maken, om de klagers tegemoet te komen.



Vertrouwen

Sindsdien is de kaart vrij te downloaden. Die versoepeling komt nu dus als een boemerang terug in het gezicht van het Efteling-management. In een reactie noemt een woordvoerder van het attractiepark het "uiteraard niet de bedoeling" dat er misbruik van de kaart wordt gemaakt. "We gaan uit van het vertrouwen dat we hebben in onze gasten." Het is nog niet bekend of er aanpassingen komen.