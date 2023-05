Efteling

Verloren broer van Holle Bolle Gijs? Kopie van Efteling-icoon in Brabants dorpje

Holle Bolle Gijs heeft familie buiten de Efteling. In een Brabants dorpje is een kopie te vinden van de beroemde papiervreter uit Kaatsheuvel. Het gaat om een replica van Speeltuin Gijs op het Anton Pieckplein, maar dan met andere kleuren. Hij bewoont een oud-Hollands huisje in Luyksgestel, onderdeel van de gemeente Bergeijk.

De collega-Gijs springt behoorlijk in het oog: hij staat vrij eenzaam op een grasvlakte met wat bomen. Het blijkt te gaan om een restant van een voormalig vakantieoord. In het verleden was op deze plek camping De Zwarte Bergen te vinden. Inmiddels is de camping gesloopt, maar Holle Bolle Gijs mocht tot nu toe blijven staan.

Landal GreenParks heeft plannen om op deze locatie een luxe vakantiepark met zo'n driehonderd recreatiewoningen uit de grond te stampen, inclusief een modern hoofdgebouw met onder andere een restaurant. Er komt ook een overdekt zwembad.



Begin 2024

De bouw van Forest Village, zoals het project wordt genoemd, start naar verwachting begin 2024. Wat er straks met de afgelegen Gijs gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Voorlopig houdt hij de wacht bij de voormalige camping.



Reïncarnaties van Holle Bolle Gijs uit de Efteling komen op meerdere plekken in Europa voor. Bekende voorbeelden zijn vergelijkbare pratende afvalbakken in Duinrell en het Franse Parc Astérix.