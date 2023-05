Walibi Holland

Walibi Holland past lengte-eis nieuwe attractie aan na verontrustend bericht bezoeker

Walibi Holland heeft de lengte-eis van een nieuwe attractie aangepast. Tot nu toe mochten kinderen vanaf 90 centimeter een ritje maken in de fietsmolen Wind Seekers. Naar aanleiding van een verontrustend bericht van een bezorgde vrouw werd de minimumlengte verhoogd naar 120 centimeter, bevestigt een Walibi-woordvoerder aan Looopings.

Het pretpark opende afgelopen maand het nieuwe familiegebied Speed Zone Off Road, met naast de fietsmolen ook een familieachtbaan, een waterspeelplaats en een speeltoestel. De fietscarrousel is een attractie van het type magic bikes, gebouwd door de Italiaanse leverancier Zamperla.

Op Facebook verscheen onlangs een reactie van een moeder die slechte ervaringen heeft met de attractie. "Wind Seekers ziet er grappig uit maar is hartstikke gevaarlijk blijkbaar", schreef Felicia Trenning. "Mijn dochter van 6 jaar gleed zo onder de gordel door toen we boven waren. Stoeltjes zijn super glad. Kon haar zelf tegenhouden van wegglijden, maar Wind Seekers is voor ons een no-go geworden."



Onderzoek gedaan

Walibi besloot in te grijpen. "Naar aanleiding van dat bericht hebben we onderzoek gedaan", laat een voorlichter aan Looopings weten. "Vanwege de veiligheid hebben we besloten om de lengte-eis omhoog te brengen."



Men is van plan om de minimumlengte uiteindelijk wel terug te brengen naar 90 centimeter. Mogelijk zijn daar aanpassingen voor nodig. Daarover wordt overlegd met de fabrikant en keuringsinstanties. "We weten op dit moment niet hoelang het gaat duren."



Drievliet

Andere Nederlandse pretparken met een magic bikes-attractie hebben de lengte-eis nog niet gewijzigd. Zo zijn De Tijdmachine in Drievliet en Magic Bikes in Attractiepark Slagharen toegankelijk voor bezoekers vanaf 90 centimeter. Plopsa Indoor Coevorden hanteert een minimumlengte van 85 centimeter voor De Vliegende Fietsen. Tot 120 centimeter moeten inzittenden daar wel begeleid worden door een volwassene.