Disneyland Paris Pride op 17 juni: deze artiesten treden op

Disneyland Paris maakt zich op voor een lgbt+-feestje. Op zaterdag 17 juni staat het Walt Disney Studios Park in het teken van diversiteit, met optredens, een parade en meet-and-greets met Disney-figuren. Het muzikale evenement, dat Disneyland Paris Pride wordt genoemd, duurt van 20.00 tot 02.00 uur.

Op het podium voor The Twilight Zone Tower of Terror treden de Britse singer-songwriter Calum Scott, de Franse zangeres Jenifer Bartoli, de Franse zanger Christophe Willem en de Braziliaanse zangeres Bianca Costa op. Veel attracties blijven de hele avond open, waaronder de rides in Marvel Avengers Campus.

Disneyland belooft een "feestelijke sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn". Tickets voor Disneyland Paris Pride kosten 94 euro. Er zijn ook speciale entreebewijzen van 119 euro, al geldig vanaf 16.00 uur. Vorig jaar traden onder meer zanger Mika en zangeres Becky Hill op.



Staking

Voor de bezoekers en het Disneyland-management is het te hopen dat personeelsleden het werk niet zullen neerleggen op 17 juni. De afgelopen weken werd het Disney-resort geteisterd door meerdere stakingen. Op die dagen gingen veel entertainmentacts niet door. Een staking zou desastreus zijn voor het verloop van de Pride-avond, waar naar verwachting duizenden feestgangers op afkomen.