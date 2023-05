Movie Park Germany

Movie Park Germany installeert gezichtsscanner om fraude te voorkomen

Movie Park Germany maakt sinds kort gebruik van een gezichtsscanner. Die is geïnstalleerd naast de controlepoortjes bij de hoofdingang. Abonnementhouders laten hun gezicht scannen alvorens ze naar binnen gaan. Een computer controleert vervolgens of de foto op de abonnementspas overeenkomst met de persoon in kwestie.

Het digitale systeem moet fraude tegengaan. "We hebben in het verleden veel last gehad van misbruik, waarbij mensen hun pas gewoon doorgaven aan vrienden en familie", meldt een woordvoerder van Movie Park aan Looopings. Daar heeft het Duitse pretpark nu dus iets op gevonden.

Hoe werkt het? "Als je nog niet geregistreerd bent, koppelt de scanner eerst je biometrische gegevens aan de foto op je pas", aldus de voorlichter. Wanneer de gegevens niet overeenkomen, gaat een poortje niet open en zal een medewerker de pas handmatig controleren. Technische fouten zouden echter nauwelijks voorkomen. "In 99 procent van de gevallen wordt er dan gefraudeerd."



Capaciteit

Een bijkomend voordeel is dat het controleproces sneller verloopt. "Het gaat veel sneller en de capaciteit ligt een stuk hoger, waar we ontzettend blij mee zijn. Hiermee hebben we weer een probleem verholpen." Wie niet gescand wil worden, kan zich direct melden bij een medewerker.