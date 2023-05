Disneyland Paris

Disneyland Paris zoekt crossfietsers en mountainbikers voor nieuwe stuntshow

Disneyland Paris treft voorbereidingen voor een nieuwe stuntvoorstelling. Er staat een vacature open voor personen die gespecialiseerd zijn in crossfietsen en mountainbiken. Zij zijn nodig voor een show die zal draaien in 2024. Het contract loopt van februari tot september volgend jaar.

Om wat voor productie het precies gaat, wordt niet gespecificeerd. Het heeft er alle schijn van dat Disneyland de grote showarena in het Walt Disney Studios Park nieuw leven in wil blazen in 2024. Dat 3200 zitplaatsen tellende openluchttheater werd tussen 2002 en 2020 gebruikt voor de productie Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular.

Vanwege de coronacrisis moest de voorstelling in maart 2020 plotseling gestaakt worden. Later dat jaar bleek dat de show helemaal niet meer zou terugkeren. Als alternatief wilde men destijds de muzikale show The Jungle Book Jive, bekend van het Disneyland Park, naar de arena halen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan.



Avengers Campus

Sinds 2022 hoort de arena bij het Marvel-themagebied Avengers Campus, waar bijvoorbeeld ook lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force en interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure te vinden zijn. De decors zijn ingepakt met grijze doeken, maar het theater staat nog steeds leeg. Daar zou volgend jaar dus verandering in kunnen komen.



"Het castingteam van Disneyland Paris zoekt naar BMX'ers en mountainbikers voor een toekomstige show", laat Disney weten. Sollicitanten kunnen zich aanmelden via disneycareers.com. Naast een cv moeten ze ook een videodemonstratie opsturen. Wie wordt uitgekozen, ontvangt uiterlijk in oktober een uitnodiging met meer details.