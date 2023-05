Disneyland Paris

Vakbond Disneyland Paris roept op tot algehele staking op dinsdagochtend

In Disneyland Paris wordt dinsdagochtend wederom gestaakt. De afgelopen weken vonden al meerdere stakingen plaats binnen de entertainmentafdeling. Dit keer staat er een algehele staking op het programma, van 06.00 tot 09.00 uur. "We roepen alle medewerkers op om hieraan deel te nemen", laat vakbond UNSA weten.

De initiatiefnemers eisen betere arbeidsomstandigheden voor het horecapersoneel. "Uw organisatie zorgt al jaren voor aanzienlijk meer werkdruk, stress en burn-outs", beweert UNSA in een brandbrief aan het Disneyland-management. "We herinneren u aan uw verantwoordelijkheden met betrekking tot de morele en fysieke gezondheid van uw medewerkers."

De werknemers willen ook meer betaald krijgen. "De viering van het dertigjarig jubileum mag niet het feestje zijn waarbij de levenskwaliteit op de werkvloer uit het oog verloren wordt", aldus de vakbond.



Loononderhandelingen

Disneyland geeft tot nu toe niet thuis: in een interne reactie laat een manager weten dat er al voortdurend maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat de arbeidsomstandigheden verbeteren en mensen meer verdienen. De jaarlijkse loononderhandelingen zouden op zijn vroegst eind augustus kunnen starten. "Het is niet onze bedoeling om daarvan af te wijken."



Voor UNSA is dat antwoord reden genoeg om de geplande staking door te zetten. Er wordt dinsdag gedemonstreerd bij een personeelsgebouw achter de schermen. Het is nog onduidelijk in hoeverre bezoekers iets van die actie zullen merken. Disneyland Paris communiceert zelf niet publiekelijk over stakingen.