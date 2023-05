MagicLand

Video: Italiaans pretpark test projecties op 35 meter hoge rollercoaster

Een Italiaans pretpark experimenteert met videoprojecties op een 35 meter hoge achtbaan. Attractiepark MagicLand heeft een externe leverancier ingeschakeld om de rollercoaster Shock op bijzondere wijze uit te lichten. Een korte video van het resultaat verscheen op de Facebook-pagina van het park.

MagicLand spreekt over "technische testen op Shock". "Wat als het werkelijkheid wordt?", staat erbij. De techniek werd verzorgd door de Italiaanse firma BeBop. Het is nog onduidelijk of en wanneer de projectieshow te zien zal zijn voor publiek.

Shock, geopend in 2011, is een 750 meter lange lanceerachtbaan van de Duitse fabrikant Maurer Rides. Treinen halen een topsnelheid van 95 kilometer per uur. De coaster telt één inversie. Het gaat om een attractie van het type x-car, vergelijkbaar met onder meer Formule X in Drievliet.