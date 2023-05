Efteling

Vertraging bij onderhoudsbeurt Efteling-achtbaan Baron 1898

De onderhoudsbeurt bij achtbaan Baron 1898 in de Efteling heeft vertraging opgelopen. Eigenlijk zou de dive coaster gesloten zijn van maandag 8 tot en met woensdag 17 mei. Het was de bedoeling om de klus op tijd af te ronden voor de drukke dagen rond Hemelvaartsdag. Dat is niet gelukt.

Op dit moment is de Baron nog altijd gesloten. De Efteling weet nog niet wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken. "Helaas lopen de werkzaamheden bij Baron 1898 uit doordat we nog op onderdelen aan het wachten zijn", laat een woordvoerder aan Looopings weten.

"Uiteraard doen we er alles aan om de attractie zo snel mogelijk weer te kunnen openen voor onze gasten." De voorlichter kan nog geen indicatie geven. Het is dus onzeker of de Baron in het weekend wel operationeel zal zijn. Bezoekers worden via de officiële Efteling-app op de hoogte gehouden over de status.



Schommelschip

Naast de populaire achtbaan is op dit moment ook de Halve Maen buiten gebruik in verband met een hardnekkige storing. Tien dagen geleden traden technische problemen op bij het bekende schommelschip. De Efteling heeft de oplossing nog steeds niet gevonden.