Mirabilandia

Italiaans pretpark sluit de poorten in verband met noodweer

Eén van de grootste pretparken in Italië gaat dicht in verband met noodweer en overstromingen. Het noorden van Italië wordt al dagen geteisterd door zware regenbuien, waardoor rivieren buiten hun oevers treden. Ook is sprake van aardverschuivingen en geblokkeerde wegen. Attractiepark Mirabilandia sluit om die reden de poorten.

De provincies Ravenna, Forlì-Cesena en Rimini zijn het zwaarst getroffen. Mirabilandia ligt in Ravenna, nabij de gelijknamige stad. Vandaag maakte het management bekend dat het pretpark in ieder geval op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 mei niet toegankelijk is voor publiek.

"Gezien de slechte weersomstandigheden in de regio Emilia-Romagna en de moeilijke situaties waarin de bevolking en de lokale gemeenschap zich bevinden, deelt de directie mee dat het park niet zal openen op drie dagen", valt te lezen in een verklaring van Mirabilandia.



Tickets

Eigenlijk had het park op vrijdag, zaterdag en zondag open moeten gaan van 10.30 tot 18.00 uur. Wie al tickets had gekocht voor deze dagen, kan bellen of mailen voor een oplossing. Van maandag tot en met donderdag zou Mirabilandia sowieso gesloten zijn. Als de situatie het toelaat, zijn bezoekers vanaf vrijdag 26 mei weer welkom.



In september vorig jaar was Mirabilandia ook al even noodgedwongen dicht vanwege noodweer. Ook toen werd de regio getroffen door overstromingen na onweer met zware regenval.