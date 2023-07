Phantasialand

Al maanden geen vuureffecten bij attractie, maar Phantasialand wil niet zeggen waarom

De vuureffecten bij een attractie in Phantasialand staan al het hele seizoen uit. Afgelopen winter werd nog gebruikgemaakt van vuur bij de mysterieuze thrillride Talocan, een suspended top spin. Sinds de start van het nieuwe seizoen, afgelopen voorjaar, ontbreken de vlammen. Het Duitse pretpark wil niet kwijt niet waarom.

Talocan bestaat uit een dubbele bank met twee rijen van elk negentien zitplaatsen. Tijdens de rit vliegen de bezoekers meermaals over de kop. De sensationele attractie, die zestien jaar geleden werd gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, bevindt zich in een duistere Azteekse tempel aan de rand van het Mexicaanse themagebied.

Eén van de blikvangers is een metershoog beeld van de Azteekse god Tlaloc, waar normaal gesproken een vlam uit opstijgt. Tijdens het hoogtepunt van de rit breidt het vuur zich uit. De vlammenwerpers werken op lpg. Het reguliere aardgasnet levert onvoldoende druk.



Opheldering

Dit jaar is echter helemaal geen vlam te bekennen. De watereffecten - springende fonteinen en stromend water over het beeld - werken nog wel. Looopings heeft de Nederlandstalige woordvoerster van Phantasialand halverwege juni om opheldering gevraagd.



Heeft het weghalen van het vuur misschien te maken met de energiecrisis, is wellicht sprake van een technisch defect? De voorlichtster beloofde de kwestie uit te zoeken, maar vervolgens kwam er, ondanks meermaals aandringen, geen antwoord meer. Inmiddels zijn we ruim zes weken verder.