PortAventura World

Voor het eerst Pride Night in Spaans pretpark PortAventura

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World organiseert voor het eerst een lgbt+-avond. Tijdens de zogenoemde Pride Night op zaterdag 3 juni staat PortAventura Park tussen 18.00 en 23.00 uur in het teken van diversiteit.

Het vijf uur durende evenement wordt aangeprezen met de slogan "A World of Diversity". Het initiatief is bedoeld voor "vrienden, familie en leden van de lgbt+-gemeenschap". "Kom liefde en diversiteit vieren", laat PortAventura weten.

In het bijbehorende logo zijn regenboogkleuren zichtbaar. Het attractiepark in Salou belooft verschillende extra entertainmentacts. Zo is er een optreden van dj Luc Loren. Speciale avondtickets worden verkocht voor 28 euro.